Fırında patatesli tavuk tarifi…
Fırında patates pratik olduğu kadar lezzetli bir yemek. Peki fırında patatesli tavuk tarifi…10 Kasım 2018 Cumartesi 22:11
MALZEMELER
1 kg tavuk but
1 kg tavuk kanat
4 patates
3 diş ezilmiş sarımsak
Kekik
Kırmızı pul biber
Kimyon
Karabiber
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
FIRINDA PATATESLİ TAVUK ETİ NASIL YAPILIR?
Kolayca uygulanabilen yemek tarifleri arasında üst sıralarda.
Patateslerin kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde kesin.
Derin bir kapta salça, baharat, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.
Tavukları ve patatesleri bu sosa ilave edip 2-3 dakika kadar bekletin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
Tavukları ve patatesleri tepsiye alıp 200 dereceye ayarlı fırında pişirin. Sıcak servis yapın.
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