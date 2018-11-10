Fırında patatesli tavuk tarifi…

MALZEMELER

1 kg tavuk but

1 kg tavuk kanat

4 patates

3 diş ezilmiş sarımsak

Kekik

Kırmızı pul biber

Kimyon

Karabiber

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

FIRINDA PATATESLİ TAVUK ETİ NASIL YAPILIR?

Kolayca uygulanabilen yemek tarifleri arasında üst sıralarda.

Patateslerin kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde kesin.

Derin bir kapta salça, baharat, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.

Tavukları ve patatesleri bu sosa ilave edip 2-3 dakika kadar bekletin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Tavukları ve patatesleri tepsiye alıp 200 dereceye ayarlı fırında pişirin. Sıcak servis yapın.