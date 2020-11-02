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Kadın - Aile Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Fırında kıymalı patates püresi tarifi | Leziz bir tarif arayanlar için güzel bir önerimiz var. Fırında patates püresi nasıl yapılır? | Fırında kıymalı patates püresi tarifi | Kıymalı patates püresi gerekli malzemeler | Tam ölçülü kıymalı patates püresi tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:21:00 -
Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Fırında kıymalı patates püresi yapılışı | Farklı bir patates püresi tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kıymalı patates püresini bir kez denediğinizde daima tekrarlamak isteyeceksiniz. Peki, kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Fırında kıymalı patates püresi tarifi

Malzemeler:

Kıymalı harç için:

  • 300 gram kıyma
  • Yarım soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Püre için:

  • 5 adet patates
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet yumurta akı
  • Tuz
  • Karabiber

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri yıkayıp haşlayın.

Haşlanan patatesleri püre haline getirin.

Püre haline getirilen patateslerin içerisine tuz, karabiber, bir tam yumurta ve 1 yumurta akını ekleyip karıştırın.

Güzelce karıştırdığınız püreyi bir sıkma torbasına doldurun.

Sıkma poşetiniz yoksa bunun için buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz.

Bir tavanın içerisine tereyağını alın.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kavurun.

Ardından tavaya kıymayı ve baharatları ekleyip kavurun.

Son olarak domates rendesi ve salçayı ekleyip karıştırmayı sürdürün.

Kıymalı harç pişince fırınınızı 180 derecede çalıştırın.

Isıya dayanıklı cam tepsiye kıymalı harcı serin.

Sıkma torbasına doldurduğunuz püreyi kıymanın üzerine sıkın.

180 derecelik fırında pürenin üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Arzu ederseniz pişme işlemi sırasında pürenin üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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