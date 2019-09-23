Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır? Kıymalı makarna tarifi Hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız; sizin için şahane bir tarifimiz var. İşte, merak ettiğiniz "Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır? " sorusunun yatını.

Hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif arıyorsanız; sizin için şahane bir tarifimiz var. İşte, merak ettiğiniz "Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır? " sorusunun yatını. Fırında kıymalı makarna tarifi Malzemeler: Yarım paket fırın makarna

400 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Sıvıyağ

2 adet sivri biber

Tuz

Karabiber Beşamel sosu için; 3,5 su bardığı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber Üzeri için; Kaşar peyniri Öncelikle işe kıymalı harcı yaparak başlayabilirsiniz. Bir tencerede sıvıyağ alın ve küp küp doğradığınız soğanları kavurun. Ardından tencerenin içerisine sivri biberleri ekleyin. Soğan ve biber yumuşayınca kıymayı tencereye alabilirsiniz. Kıymanın rengi değişince tencereye domates rendesi, tuz ve baharatları ilave edin. Kıymayı 4-5 dakika soteledikten sonra ocağın altını kapatın. Kıymalı sosun ardından makarnayı haşlayın. Makarna pişerken bir sos tavasına tereyağı ve unu alıp kavurun. Unun kokusu çıkınca tavaya sütü ekleyin. Sos kaynayınca tavaya tuz ve karabiberi ekleyin. 2-3 dakika sonra tavanın altını kapatabilirsiniz. Bir borcama makarnanın yarısını yayın. Beşamel sosun da yarısını makarnanın üzerine dökün. Kıymalı sosun ise tamamını boşaltın. Ardından kıymanın üzerine kalan makarnayı yayın. Makarnanın üzerine beşamel sosu gezdirin. Son olarak makarnanın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri gezdirin. 200 derecelik fırında makarnanız kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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