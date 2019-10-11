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Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane pişirme yöntemleri

Kış aylarının gelmesiyle soğuk havaların vazgeçilmezi kestane, sokaklarda ve evlerde yerini çoktan aldı. Birçok kişinin en sevdiği yemiş olan kestane, sıcacık bir atıştırmalıktan öte bir keyif. Kestaneyi fırında pişirerek tüketmeyi tercih edenler Fırında kestane nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte fırında Kestane pişirme yöntemi

11 Ekim 2019 Cuma 18:06
Fırında kestane nasıl yapılır? Kestane pişirme yöntemleri

Kış aylarının gelmesiyle soğuk havaların vazgeçilmezi kestane, sokaklarda ve evlerde yerini çoktan aldı. Birçok kişinin en sevdiği yemiş olan kestane, sıcacık bir atıştırmalıktan öte bir keyif. Kestaneyi fırında pişirerek tüketmeyi tercih edenler Fırında kestane nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte fırında Kestane pişirme yöntemi

Fırında kestane nasıl yapılır?

Kestanelerinin içinin yumuşacık kalmasını sağlayan yöntemlerden biri de fırın torbasında kestane pişirmektir. Ocakta pişen pastane gibi bu yöntem için de kestanelerin üzerine yine çizikler atılıyor, suyun içinde 10-15 dakika kadar bekleyen kestaneler fırın poşetinin içine konup 180 derecede 30 dakika kadar pişiriliyor.

Kestanenin faydaları

Kestane tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur.

Kestane, lif zengini olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Zira kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.

Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin patojenler üzerine odaklanmasına ve hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik bütümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 18:06
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