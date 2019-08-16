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Fırında incir nasıl kurutulur? Fırında kuru incir yapımı

Kanseri önlemede bir numaralı besin olarak gösterilen incir sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. İncir magnezyum, lif, manganez, sodyum B6 vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. İşte tam da dalından toplanma zamanı olan bugünlerde taze incir nasıl kurutulur sorusu araştırılıyor. Güneşte kurutma imkanı bulunmayanlar fırında incir kurtulur mu sorusunu yöneltiyor. Fırında incir nasıl kurutulur? İşte Fırında kuru incir yapımı...

16 Ağustos 2019 Cuma 23:13
Fırında incir nasıl kurutulur? Fırında kuru incir yapımı

Kanseri önlemede bir numaralı besin olarak gösterilen incir sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. İncir magnezyum, lif, manganez, sodyum B6 vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. İşte tam da dalından toplanma zamanı olan bugünlerde taze incir nasıl kurutulur sorusu araştırılıyor. Güneşte kurutma imkanı bulunmayanlar fırında incir kurtulur mu sorusunu yöneltiyor. Fırında incir nasıl kurutulur? İşte Fırında kuru incir yapımı...

Kurutmak için en ideal incir, içi dolgulu ve olgunlaşmış olan olacaktır. Özellikle yere düşen incirlerden bunu anlayabilir ve bu incirlerle dalındakileri karşılaştırabilirsiniz çünkü yere düşen incirler tam olarak olgunlaştığından ağırlaşır ve yere düşer.

Fırında incir nasıl kurutulur?

Fırın ayarını 43-46 dereceye getirin,
12 saat boyunca her saat başında kontrol ederek kurutun,
Kuruduktan sonra bir tatlı kaşığı nişasta ile iyice karıştırın ve bu şekilde saklayın.

Kuru incir nasıl saklanır?

Kurumuş incire ayrıca birkaç adet defneyaprağı koyarak bu şekilde bir bez torbada veya kavanozda muhafaza edebilirsiniz.

İncirin Faydaları;

Zengin life sahiptir,
Yüksek tansiyona iyi gelir,
Kalsiyum açısından zengindir,
Bağışıklığınızı güçlendirir,
Antioksidan olarak kullanabilirsiniz,
A vitamini içerir,
Fosfor, demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 23:13
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