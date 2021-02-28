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Kadın - Aile Fırında havuç patates tarifi | Fırında havuç kızartması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırında havuç patates tarifi | Fırında havuç kızartması nasıl yapılır?

Fırın kızartma tarifi | Sağlıklı ve leziz bir kızartma pişirmek istiyorsanız. Bunun için tercihiniz mutlaka fırın olmalı. Fırında karışık kızartma nasıl yapılır? Fırında kızartma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:10:00 -
Fırında havuç patates tarifi | Fırında havuç kızartması nasıl yapılır?

Kızartma lezzetli olduğu kadar bol yağda piştiği için sağlıklı bir yemek değil. Bu sebeple leziz olduğu kadar sağlıklı bir kızartma yapmak istiyorsanız sebzeleri fırında pişirebilirler.

Fırında havuç patates tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • Zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Keki
  • Kimyon

Fırında havuç kızartması nasıl yapılır?

Arzu ederseniz kızartmaya kabak da ekleyebilirsiniz.

Öncelikle patates ve havucu uzun uzun kesin.

Ardından tüm malzemeyi bir kasede güzelce karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine karışımı döküp, yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi sürün.

Sebzeleri ara ara kontrol etmenizde yarar var.

Kızartmanız yaklaşık 40 dakikada hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

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