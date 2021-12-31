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Kadın - Aile Fırında balık nasıl pişirilir? Fırında leziz balık tarifi
Kadın - Aile

Fırında balık nasıl pişirilir? Fırında leziz balık tarifi

Fırında balık nasıl yapılır? Fırında balık pişirmek isteyenler püf noktalarını, leziz bir yemek için hangi malzemelerin gerekli olduğunu araştırıyor. Peki, fırında leziz balık pişirmek için hangi sos gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 00:06:00 -
Fırında balık nasıl pişirilir? Fırında leziz balık tarifi

Uzmanlar sağlıklı bir bağışıklık sistemi için haftada en az üç gün balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Elbette balığın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak içinse pişirme şekli son derece önemli. Balıkların bol yağda tavada pişirmek yerine fırında az yağ ile pişirilmesi tavsiye ediliyor. İşte, pratik lezzetli fırında balık tarifi…

Fırında leziz balık tarifi

Malzemeler:

  • Balık tamamen tercihinize kalmış durumda. Arzu ederseniz büyük arzu ederseniz küçük balık seçebilirsiniz.
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı nane
  • 2-3 adet defne yaprağı
  • 2 adet limon
  • 2 diş sarımsak rendesi

Fırında balık nasıl pişirilir?

Öncelikle aldığınız balıkları güzelce ayıklayıp yıkayın.

Kalan tüm malzemeleri bir kaseye alıp güzelce çırpın.

Bir fırça yardımıyla sosu balıkların üzerine iyice sürün.

Artan sosu balıkların üzerine gezdirin.

Ardından balıkları fırına sürün.

Afiyet olsun.

Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi
Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi

Kadın - Aile

Ton balıklı makarna nasıl yapılır? Ton balıklı makarna tarifi

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