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Kadın - Aile Fırın sütlaç tarifi: Tam ölçülü fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fırın sütlaç tarifi: Tam ölçülü fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır?

Fırın Sütlaç (Tam Ölçü) Tarifi Nasıl Yapılır? Lezzetli bir fırın sütlaç yapabilmenin yolu bu sütlaç tarifindedir.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 15:05:00 - 2022-02-05 15:10:11
Fırın sütlaç tarifi: Tam ölçülü fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır?

Fırın sütlaç pratik, kolay nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • ½ su bardağı pirinç
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2,5 çorba kaşığı nişasta
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü (yoksa 1 paket vanilya)
  • 2,5 su bardağı su

Tam ölçülü fırın sütlaç tarifi nasıl yapılır?

Pirinci tencereye alıp 2,5 su bardağı suyu ilave edin ve pirinçler suyunu çekip, iyice yumuşayana kadar haşlayın. Yeterince yumuşamadıysa biraz daha sıcak su ilave ederek pişirebilirsiniz. Aynı tencereye, pirinçlerin üzerine süt, şeker, nişastayı koyup karıştırarak pişirin. Altını kısıp bir süre daha kıvam alıncaya kadar pişirmeye devam edin. Çok koyulaşmamalı, unutmayın fırında da bir süre pişeceği için biraz su kaybedecek. En son vanilyayı da ilave edin karıştırıp ısıya dayanıklı fırın kaselerine paylaştırın. Kaseleri fırın tepsisine koyun. Kaselerin yarısına gelecek şekilde tepsinin içine soğuk su doldurun ve önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 10-15 dakika sonra sütlaçların üzeri kızaracaktır. Kontrol etmenizde fayda var kısa bir süre içinde yanabilir. Fırından çıkardığınız kaseleri ılınana kadar dışarıda tutun. Daha sonra buzdolabında soğutun. Afiyet olsun.

 

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