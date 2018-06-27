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Fırın seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Fırının en temel fonksiyonlarından biri de içi ve dışı da aynı derecede pişirilmeye ihtiyaç duyan yiyeceklerde işe yaramasıdır. Özellikle çok yüksek ısı gerektiren yavaş pişirmelerde, yemeğin kendi halinde pişmesinde büyük rol oynar.

27 Haziran 2018 Çarşamba 19:24
Fırın seçerken nelere dikkat edilmelidir?

FIRIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Fırınlar, çok yüksek iç ısıda çalışan aletlerdir. Her şeyde olduğu gibi fırın alırken de önceliğimiz güvenliğimiz olmalıdır. Makinenin ısı ve elektrik yalıtımının iyi olmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda çok hassas olan kişilerin, bir problemden dolayı alev söndüğünde gaz akışını kesecek özellikte fırınları almaları önerilebilir.

Fırınlar, bu zaruri ihtiyaçları haricinde önemli bazı faktörlere göre alınması gerekir. Örneğin, cam kapaklı olanlar dışarıdan yemeğin kontrol edilmesine yardımcı olur. Bu özelliği sevenlerin cam kapaklı olanları tercih etmeleri önemlidir. Bunun haricinde yemek ile temas halinde olabilecek fırınların, ocak ve fırın bölmesi kolay temizlenebilir olmalıdır.

Bir yemeğin pişirilmesi esnasında, ısının aynı anda ve yemeğin her tarafına dağılmasını tercih ediyorsanız, turbo fırınlar sizin için idealdir. Izgara yapmak istiyorsanız statik fırınlar size daha uygundur. Ancak ikisi birlikte olsun, ben çeşitli yemekler yapıyorum diyorsanız, sizler için en uygun fırın çeşidi multifonksiyon fırınlardır.

Isı kontrolünü daha kolay yapmak isteyenler için elektrikli fırınlar uygundur. Bu tür fırınlar elektrik akımını çok çektiğinden dolayı, aldığınız fırının enerji seviyesine dikkat etmeniz önemli bir husustur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 19:24
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