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Aktüel

Fırın önünde ramazan pidesi sırası

Ramazan ayı ilk gününde oruçlarını pide ile açmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde sıraya girdi.

2020-04-24 16:42:46 -
Fırın önünde ramazan pidesi sırası

Ramazan ayı ilk gününde oruçlarını pide ile açmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde sıraya girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yığılma olmaması için, vatandaşlara pide satışlarının iftara 2 saat kala durdurulacağı duyurulmuştu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek için Ramazan ayı boyunca pide satışlarında vatandaşların fırın önünde pide kuyruğu yığılmasını önlemek amacıyla genelge yayınlanmıştı. Yayınlanan genelge içeriğinde ise fırınların pide satışlarını iftara 2 saat kala durdurulması gerektiği söyledi. Esenyurt’ta iftara 3 saat kala vatandaşlar fırın önünde sıra oluşturdu. Sıradaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu da görüldü.


Sıra bekleyen vatandaşlar, 2 saat kala yasağın başlayacağını bildikleri saate uygun olarak gelip sıraya girdiklerini ifade etti.

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