Fırın ağzı tarifi | Fırın ağzı nasıl yapılır?

Fırın ağzı tarifi, akşam yemeğine kuzu pirzola hazırlamanın farklı ve enfes bir yöntemidir. Mangalda ve ızgarada yapılmış hali çok sevilse de fırındaki tarifi çok başka olmaktadır. Kalabalık davet sofralarını şenlendiren bu tarifin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, fırın ağzı nasıl yapılır? Fırın ağzı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?