Fırın ağzı tarifi | Fırın ağzı nasıl yapılır?
Fırın ağzı tarifi, akşam yemeğine kuzu pirzola hazırlamanın farklı ve enfes bir yöntemidir. Mangalda ve ızgarada yapılmış hali çok sevilse de fırındaki tarifi çok başka olmaktadır. Kalabalık davet sofralarını şenlendiren bu tarifin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, fırın ağzı nasıl yapılır? Fırın ağzı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Fırın ağzı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 kg kuzu pirzola, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 10 tane yeşil biber, 10 tane sarımsak, 3 tane domates, 100 gram kuyruk yağı (küp şeklinde doğranmış)
Fırın ağzı nasıl yapılır?
Öncelikle pirzolaları fırın tepsisine dizmeniz gerekir. Zeytinyağını gezdirin ardından tuz ve karabiberi ekleyin. Bu şekilde elinizle hafifçe yedirmeniz gerekir.
Biberleri ve sarımsakları tepsiye yaymalısınız. Daha sonra domatesleri dizin ve kuyruk yağlarını boşluklara yerleştirmeyi unutmayın.
Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 1 saat kadar pişirmeniz gerekir. Fırından çıkardıktan sonra porsiyonlayın. Artık sıcak olarak tüketebilirsiniz, afiyet olsun…