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Medya “Fırdöndü” Necati’den akıl almaz pişkinlik! Sinan Oğan sözleri “yuh” dedirtti
Medya

“Fırdöndü” Necati’den akıl almaz pişkinlik! Sinan Oğan sözleri “yuh” dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:26:00 -
"Fırdöndü" Necati’den akıl almaz pişkinlik! Sinan Oğan sözleri "yuh" dedirtti

Sözcü gazetesinin bugüne dek tek “doğrusuna” şahit olunmayan yazarı Necati Doğru, daha düne kadar övgüler düzdüğü Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alınca, birden geri vitese taktı.

Sözcü gazetesinin bugüne dek tek “doğrusuna” şahit olunmayan yazarı Necati Doğru, daha düne kadar övgüler düzdüğü Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alınca, birden geri vitese taktı.  

Bir hafta öncesine kadar göklere çıkardığı Oğan’ı şimdi yerin dibine sokup “fırdöndü” yakıştırması yapan Doğru, asıl “fırdöndü”nün kim olduğunu gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bizim Adana'da halk dilinde “fırdöndü” derler; dün ak dediğine bugün kara diyen, dün ölü dediğine bugün dirildi diyen, dün “cehennemde cümbüş” dediğine bugün “cennette şükür şenliği” diyenleri tarif etmek için söylenir.

(…)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fırdöndü!

Ar bilmez.

İflah olmaz.

Fırdöndü, gider öbür fırdöndüyü bulur, onunla birleşir; fırdöndü ittifakına destek olur, omuz verir, şans yükseltir.

(…)

Fırdöndü:

Ben ilke sahibiyim.

İlkelerimle yaşarım.

İlkelerimle yürürüm.

Diyordu.

Gitti ilkelerinin tam tersini yaptı. İkinci turda “Cehennemlik dediklerini cennetlik ilan edip tam destek verdiğini” açıkladı.

Ceket değiştirir gibi…

Atlet değiştirir gibi…

Çorap değiştirir gibi…

Fikir değiştirdi. (…)”

 

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