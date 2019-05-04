Firavun'un sarayında büyüyen Hz. Musa gibi... Avrupa'da her yıl binlerce 'Muhammed' doğuyor

yeniakit.com.tr

Avrupa'nın birçok ülkesinde Muhammed isminin en çok konulan isimler arasında yer alması, Haçlı zihniyetini çılgına döndürüyor. Öyle ki, aşırı sağ kesim hazımsızlıktan Avrupa'da camilere saldırmaya devam ediyor. İslam'a olan öfkelerini mülteciler başta olmak üzere Müslümanlara yönelik saldırılarla kusuyorlar.

Ancak Haçlı zihniyeti İslam ülkelerini tarumar ederek Müslümanları katlederken, Firavun'un sarayında büyüyen Hz. Musa gibi, binlerce 'Muhammed' Batı ülkelerinde doğuyor.

Berlin'de en çok Muhammed ismi konuldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildi.

Almanya için Dil Toplumu (Gfds) tarafından yapılan araştırmaya göre, Berlin'de 2018 yılında doğan 22 bin 177 erkek çocuktan 280'ine Muhammed ismi verildi. Kentte ikinci olarak 244 bebeğe Louis ve üçüncü olarak da 234 yeni doğana Emil adı konuldu.

"Muhammed" ismi, Bremen kentinde de en çok tercih edilen ikinci isim oldu.

Norveç'in başkentinde Muhammed ismi 10 yıldır 1. sırada

Geçtiğimiz aylarda da Norveç İstatistik Ofisi'nin (SSB) yayımladığı rapora göre, 2018'de başkent Oslo'da doğan erkek bebeklere en çok Muhammed ismi verildiği açıklamıştı.

Raporda, Muhammed isminin 10 yıldır ilk sırayı koruduğu, bu ismi Lucas, Filip ve Oliver'in takip ettiği belirtildi.

İsveç'in Malmö şehrinde de en çok verilen isim

Muhammed ismi, 2017'de İsveç'in Malmö kentinde en çok konulan isim oldu.

İngiltere ve Galler genelinde ilk 10 sırada

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) yıllık yayımladığı "İngiltere ve Galler'de bebek isimleri" verilerine göre, 2017’de Muhammed ismi 10'uncu en çok tercih edilen isim oldu. Verilere göre geçen yıl 3 bin 691 erkek çocuğa Muhammed ismi verildi. 2007'de listenin 38'inci sırasında bulunan Muhammed, önceki yıl listede 8'inci sırada yer almıştı.

Londra'da da birinci

Birkaç farklı yazılışı kullanılan Muhammed, Londra, Batı Midlands ve Yorkshire’da ise listenin birinci sırasında yer aldı.