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Dünya Firavun, Yunan deniz anlaşmasını onayladı
Dünya

Firavun, Yunan deniz anlaşmasını onayladı

Mısır’daki darbeci firavun Sisi, Yunanistan’la yapılan Akdeniz’de yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:01:00 -
Firavun, Yunan deniz anlaşmasını onayladı

Sisi’nin imzaladığı anlaşma resmi gazetede yayımlandı. İki ülke arasında 6 Ağustos’ta imzalanan anlaşmanın, dün resmi gazetede yayımlanan metnine göre, anlaşma “Mısır ile Yunanistan arasında kısmi düzeyde bir deniz yetki sınırlandırması yapılmasını, bu sınırlandırmanın uygun koşullarda istişare kanalıyla tamamlanmasını” öngören 5 madde içeriyor.

Metinde, anlaşmanın herhangi bir nedenle veto edilemeyeceği, geri çekilemeyeceği veya yürürlüğünün durdurulamayacağı ancak tarafların anlaşması durumunda üzerinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Söz konusu iki ülkenin kendi komşularıyla münhasır ekonomik bölgelerini sınırlandırma anlaşmaları yapmaları durumunda karşı tarafla istişare edilerek mevcut anlaşmada değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

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