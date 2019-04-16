Firavun Sisi'nin diktatörlüğünü pekiştiren anayasa değişikliği onaylandı

Mısır parlamentosu, darbeci Aldulfettah Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği kabul etti.

Çoğunluğu Sisi yandaşlarının oluşturduğu mecliste, 531 milletvekili Anayasa değişikliğini kabul ederken, 22 kişi de karşı oy kullandı.

Değişiklikler, Sisi'nin 2022'de sona erecek olan 4 yıllık görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasını sağlamak için anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesini de içeriyor. Değişiklik, Sisi'nin 6 yıl daha görevde olmasına ve potansiyel olarak 2030 yılına kadar başkan olarak kalmasına izin verecek.

Referanduma sunulması gerekiyor

Mısır'da 2013'teki askeri darbe sonrasında hazırlanan Anayasa'ya göre, Anayasa değişikliklerinde parlamentoda üçte iki çoğunluk aranıyor. Değişiklik teklifinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı tarafından halkın onayına sunulması gerekiyor.

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasının ardından 2014'te düzenlenen göstermelik seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Mısır parlamentosu söz konusu değişiklik teklifini 14 Şubat'ta prensipte kabul etmişti.

Mısır'da darbe karşıtı ve muhalif kesimler, Sisi'nin mümkün olan en uzun süreyle yönetimde kalması için yürütülen yasal düzenlemelere karşı çıkıyor.

Kaynak: Euronews