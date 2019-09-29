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Firavun, itlerini sokağa saldı

“Darbeci Sisi defol” protestoları; sert müdahale, gözaltı ve meydanların kapatılması ile de durdurulamayınca, kamu personeli,asker ve harp okulu öğrencileri sivil giydirilip sokağa indirildi. Sisi böylece “Halk yanımda” görüntüsü vermeye çalışıyor.

29 Eylül 2019 Pazar 11:44
Firavun, itlerini sokağa saldı

 Tahsin Han 

Mısır’daki firavunun oyunları  bitmiyor... 2013’te kendisini genelkurmay başkanı yapan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ABD ve İsrail’in isteğiyle sırtından vurup deviren Abdulfettah el Sisi, geçen hafta başlayan “Sisi defolprotesto gösterilerini durdurmak ve dünyaya farklı bir tablo göstermek için yine kirli işlere başladı... Middleeastmonitor sitesinin paylaştığı haber ve fotoğraflara göre Sisi, önceki günkü “Cuma Protestolarını” gölgelemek için kendi yandaşlarını sokaklara saldı. Sisi’nin tüm kamu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra devlete iş yapan fabrikalardaki işçiler ile askerleri ve harp okulu öğrencilerini de sivil kıyafetlerle kamufle edip kendi gösterilerine gönderdi.

“Sisi “defol” protestolarını sert askeri müdahale, binlerce gözaltı ve ülkenin tüm meydan ve önemli caddelerini kapatmakla durdurmayan darbeci yönetim, kendi yaptırdığı miting alanında da taraflarına ve fakir bölgelerdeki halka gıda dağıtarak gözboyamaya çalıştı.

Darbeci yönetimin, çakma “Sisi’ye destek gösterisi”ne tutuklu eski genelkurmay başkanı Sami Anan’ın sözcüsü Mahmoud Refaat da tepki gösterip “Sisi, Mısır devletinin önemli parçalarını kendi için kullandı. Gösterilere zorla gidenler için utanç verici bir gündü” dedi. 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 11:44
  1. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  2. ABD
  3. İsrail
  4. Abdulfettah el Sisi
  5. Sisi defol
  6. protesto gösterileri
  7. Middleeastmonitor sitesi
  8. Cuma Protestoları
  9. eski genelkurmay başkanı Sami Anan
  10. Mahmoud Refaat
  11. Sisi’ye destek gösterisi
  12. “Sisi “defol” protestoları

YORUM YAZ

  • HalillHalill10 dk önce
    Baska bir ulkenin vatandasina it demek ?

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