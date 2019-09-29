Firavun, itlerini sokağa saldı

Tahsin Han

Mısır’daki firavunun oyunları bitmiyor... 2013’te kendisini genelkurmay başkanı yapan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi ABD ve İsrail’in isteğiyle sırtından vurup deviren Abdulfettah el Sisi, geçen hafta başlayan “Sisi defol” protesto gösterilerini durdurmak ve dünyaya farklı bir tablo göstermek için yine kirli işlere başladı... Middleeastmonitor sitesinin paylaştığı haber ve fotoğraflara göre Sisi, önceki günkü “Cuma Protestolarını” gölgelemek için kendi yandaşlarını sokaklara saldı. Sisi’nin tüm kamu çalışanları ve ailelerinin yanı sıra devlete iş yapan fabrikalardaki işçiler ile askerleri ve harp okulu öğrencilerini de sivil kıyafetlerle kamufle edip kendi gösterilerine gönderdi.

“Sisi “defol” protestolarını sert askeri müdahale, binlerce gözaltı ve ülkenin tüm meydan ve önemli caddelerini kapatmakla durdurmayan darbeci yönetim, kendi yaptırdığı miting alanında da taraflarına ve fakir bölgelerdeki halka gıda dağıtarak gözboyamaya çalıştı.

Darbeci yönetimin, çakma “Sisi’ye destek gösterisi”ne tutuklu eski genelkurmay başkanı Sami Anan’ın sözcüsü Mahmoud Refaat da tepki gösterip “Sisi, Mısır devletinin önemli parçalarını kendi için kullandı. Gösterilere zorla gidenler için utanç verici bir gündü” dedi.