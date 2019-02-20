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Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü | Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölüm gününde anılıyor. “Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ölüm sebebi nedir?” soruları merak ediliyor. Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Vatandaşlar Çakıroğlu’nun ölüm yıl dönümünde hayatına dair detayları merak ediyor. Peki Fırat Yılmaz Çakırpğlu kimdir? İşte detaylar...

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:39
Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü | Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölüm gününde anılıyor. “Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ölüm sebebi nedir?” soruları merak ediliyor. Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Vatandaşlar Çakıroğlu’nun ölüm yıl dönümünde hayatına dair detayları merak ediyor. Peki Fırat Yılmaz Çakırpğlu kimdir? İşte detaylar...

20 Şubat 2015'te vefat etmişti

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, "Kasten öldürmek" ve "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek evladı. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. CHP'li bir ailede yetişmişti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Spor merkezlerine, parklara adı verildi

Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da adına açılan spor merkezine, Nazilli'de bir parka verilmiştir. Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. İzmir'in Menderes ilçesinde de bir spor tesisine adı verilmiştir.

 

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:39
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