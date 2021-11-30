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Ekonomi Fırat Üniversitesi personel alımı için duyuru yaptı
Ekonomi

Fırat Üniversitesi personel alımı için duyuru yaptı

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Fırat Üniversitesi birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:04:00 -
Fırat Üniversitesi personel alımı için duyuru yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.

Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Başvuru işlemleri 30.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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