Fırat Tanış CHP'lilere sordu: Partinize başkan olmasını istemediğiniz...

Oyuncu Fırat Tanış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kurultay tartışmalarıyla adeta beyni yanmış durumda olan CHP'lilere çok net bir soru sordu.

Tanış'ın, "Partinize başkan olmasını istemediğiniz adamı neden cumhurbaşkanı adayı yapıyorsunuz acaba?" tweeti dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, yüzlerce retweet ile yorumda bulunuldu.

Tabış takipçilerinden gelen yüzlerce karşı sorunun hiçbirine cevap vermedi.