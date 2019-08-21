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Fırat Nehri’nin turizme kazandırılmasını istiyorlar

Gaziantep’in Karkamış ilçesinin sınırlarından geçen Fırat Nehri’nin turizme kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, nehrin etrafına plaj ve piknik alanlarının yapılmasını talep ediyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
Fırat Nehri’nin turizme kazandırılmasını istiyorlar

Gaziantep’in Karkamış ilçesinin sınırlarından geçen Fırat Nehri’nin turizme kazandırılmasını isteyen vatandaşlar, nehrin etrafına plaj ve piknik alanlarının yapılmasını talep ediyor.


Ortadoğu’nun en uzun ırmağı olan Fırat Nehri, Türkiye sınırları içerisinden geçerek Basra Körfezi’ne kadar uzanıyor. Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerindeki verimli toprakları suyla buluşturan Fırat Nehri, ülke ekonomisine ciddi kaynak sağlıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesi bölgesinde yaşayanlar da Fırat Nehri’nin turizme kazandırılmasını istiyor. Nehir etrafına güvenli bölgelerin yapılarak plaj açılmasını isteyenler, Fırat Nehri’nin Tunceli’deki Munzur Çayı gibi olmasını bekliyor.


Fırat Nehri’nde her yaz yaşanan boğulma vak’alarının önüne geçmek için güvenli bir alana ihtiyaç duyan vatandaşlar, nehre gönül rahatlığıyla girebilmek için çözüm bekliyor. Gaziantep’in denize uzak olduğunu belirten vatandaşlar, deniz özlemlerini Fırat Nehri ile gidermek istiyor. Nehrin etrafında aileleriyle daha güzel bir ortamda piknik yapmak isteyenler, sıcak yaz aylarında güvenli şekilde Fırat’a girerek serinlemek istiyor.


Öte yandan nehir etrafındaki tabelalarla nehre girmenin tehlikeli ve yasak olduğu uyarısı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
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