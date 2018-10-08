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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları meyvesini veriyor! Yüz binlerce Suriyeli geri döndü

Mehmetçik tarafından başarılı şekilde düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Türkiye'ye göç eden 260 bin Suriyeli geri döndü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:45
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları meyvesini veriyor! Yüz binlerce Suriyeli geri döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelere Türkiye'ye göç eden 260 bin kişi geri döndü.

4 milyon Suriyeli, evlerini terk etmek zorunda kaldı

Suriye iç savaşının ardından 4 milyona yakın Suriyeli, evlerini terk ederek güvenli liman gördükleri Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de kurulan kamplara ya da kendi kiraladıkları evlere yerleşen Suriyeliler, doğdukları topraklardan uzakta yaşamlarını sürdürmeye başladı. İç savaşın sürmesi nedeniyle ülkelerine gidemeyen Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri'nin batısının güvenli hale gelmesi ile umut buldu.

Geri dönmemek üzere ülkelerine gittiler

TSK'nın harekatları ile 4 bin kilometre kareden daha fazla alanın terör unsurlarından arındırılması ve hızla yeniden inşa sürecine girmesinin ardından Türkiye'deki binlerce Suriyeli de yavaş yavaş Gaziantep, Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından gönüllü olarak geri dönmemek üzere ülkelerine gitti.

60 bin Suriyelinin geri döndüğü bildirildi

Göç İdaresi yetkilileri TSK'nın huzura kavuşturduğu Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin ile çevresine bugüne kadar 260 bin kişinin geri döndüğünü bildirdi. Ülkelerine geri dönmek isteyenlere Göç İdaresi ve bulundukları kentlerin valilikleri de kolaylık sağlıyor. Yetkili makamlara geri dönmek istediğini ileten Suriyeliler, tahsis edilen araçlar ile sınır hattına taşınıyor ve burada işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine uğurlanıyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:45
  1. Kilis
  2. Hatay
  3. Gaziantep
  4. TSK
  5. Suriyeli
  6. Fırat Kalkanı
  7. Zeytin Dalı harekatları

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