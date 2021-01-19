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Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler yakalandı
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler yakalandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG ile bağlantılı olduğu belirtilen 2 teröristin yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 02:04:00 -
Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab ilçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde 2013-2015 yılları arasında terör örgütü DEAŞ ile iş birliği yapan ve terör örgütünün faaliyetlerine yardım ve yataklık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda M.H.E. gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece tutuklanarak El Bab Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta 20 Aralık 2020'de C4 ile tuzaklanmış 150 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü traktörün ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma da sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile iltisaklı olduğu değerlendirilen M.E.M. gözaltına alındı. Zanlının sorgusu sürüyor.

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