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Yaşam Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya tutuklandı mı?
Yaşam

Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya tutuklandı mı?

Aydın’da oturan yüzde 50 engelli Engin E. hediyelik eşya satmak için İzmit’e giti. Aydın’dan tanıştığı, Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya, Engin E.’nin sattığı hediyelik eşyaların parasını vermediği gibi onu 4 arkadaşı ile birlikte dağ evine görürüp darp etti. Engin E.’nin darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşında Twitter’da tepkiler geldi. Gelen tepkiler üzerine polis harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 13:56:00 - 2021-03-25 13:57:35
Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya tutuklandı mı?

İzmit'te, Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya isimli bir kişinin elindeki bıçağı, işitme engelli Engin D."nin boğazına dayamış halde çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaşması emniyeti harekete geçirdi. Engin D.'nin yüzünün kanlar içinde olduğu görüntü dün gece ise, Tweetter'da paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği paylaşım kısa sürede #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile trend topic oldu.

Yüzde 50 engelli Engin E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak Kaya, kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat Kaya'dan şikayetçi olan Engin E.'nin ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat'la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat'ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat'tan istedim. Fırat'ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

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