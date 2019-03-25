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Fırat Arslan, İstanbul’da ringe çıkacak

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, İstanbul’da ringe çıkmaya hazırlanıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:02
Fırat Arslan, İstanbul’da ringe çıkacak

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, İstanbul’da ringe çıkmaya hazırlanıyor.


13 Nisan Cumartesi gecesi İstanbul’un dev spor salonlarından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda müsabaka yapacak olan başarılı sporcu, antrenmanlarına son sürat devam ediyor. Şu an için sparring dövüşlerine geçen Fırat Arslan, Almanya’da kendisine ait spor salonunda antrenörü Ted Lackner ile çalışmalarını sürdürürken, belgesel çekimlerini gerçekleştiren, sinemacı Guiseppe Mobilia de çekimlerine son sürat devam ediyor. İstanbul’da gelmiş geçmiş en büyük galaya imza atmaya hazırlandıklarını belirten organizatörler Bülent Sağlam ve İbrahim Dağdeviren, "Spor tarihinde bugüne kadar Boks, K1 ve MMA dövüşleri aynı galada hiç yapılmadı. Ayrıca MMA Türkiye’de uygulanıp canlı olarak TV’den yayınlamamış. Biz bu ilklere imza atarak ülkemizi spor tarihinde bir seviye daha yukarıya taşımayı planlıyoruz. VendeTTA Champions Night isimli dev galamızda, ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda başarılı sporcu da ringe çıkarak ter dökecek" şeklinde konuştular.



Vedat Alyaz: "Dünya rekoru kıracağız"


Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz, bu yılın sonuna doğru Almanya’da büyük bir boks galası yapmaya hazırlandıklarını vurgulayarak, "Sporcumuzun eşi Dilek Arslan’ın organizatörlüğünde bir dünya rekoru kırmaya hazırlanıyoruz. Fırat Arslan, yeniden dünya şampiyonluk maçı yapmayı planlıyor, şayet gelecek yılın başında bu karşılaşmayı kazanırsa gelmiş geçmiş en yaşlı dünya şampiyonu olarak boks tarihine geçecek" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:02
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