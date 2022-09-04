Firariler kudurdu! Alçak FETÖ'den Cihat Yaycı Paşa'ya ölüm tehdidi!

Yeni Akit Ankara

Altılı masanın KHK’larla devletten atılan FETÖ iltisaklılara yönelik “af” sözleri üzerine başta Akit gazetesi olmak üzere çeşitli mecralarda tepki açıklamaları yapan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçan FETÖ’cü hainler tarafından hedef tahtasına oturtularak kendisi ve ailesine ölüm tehditlerinde bulunuldu.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve ailesi, firari FETÖ’cülerin başlattığı kampanya kapsamında dün geceden beri ağır tehdit telefon ve mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.

Emre Uslu ve Adem Yavuz Aslan benim, eşimin ve oğlumun telefon numaralarını yaydı

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Cihat Yaycı Paşa, “Benim, eşimin ve oğlumun telefon numaraları yaydılar. Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, oğlum ve ailem hakkında iftira kampanyası başlattılar. Bütün firari FETÖ’cüler dün geceden beri sürekli telefonlardan beni, aile fertlerimi arıyor, mesajlar çekiyorlar. FETÖ’cülerin benim numaramı her tarafa yaydıklarından haberdar olan bazı TÜRK DEGS takipçisinden dün gece bilgi geldi. Zaten ondan önce başlamışlardı. Görüntülü aramalar, mesajlar hep yurtdışı numaraları. Türkiye numarası yok. Yurtdışından yönlendiriyorlar, yurtdışı aramaları yapıyorlar. Tehdit hakaret iftira.. İşte ‘senden hesap soracağız’, ‘asacağız, keseceğiz, sizi mahvedeceğiz, rezil edeceğiz. Bunların hepsinin hesabını vereceksin’ diye tehdit ediyorlar. Bunlar alışık olduğumuz çeşit tehditler bugüne kadar. Ama FETÖ ile mücadele edenler ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar bu örgütün gerçek yüzü nedir, bir kez daha görünsün diye bunu belirtiyorum” dedi.

En sonunda vatanımız için şehit oluruz…

“Bu örgüt gerçekten işte bu kadar seviyesiz ahlaksız müfteri ve gerçekten vicdansız seviyesiz insanlar topluluğudur” diyen Yaycı, şunları kaydetti: “Bunların dinleri imanları vicdanları ve ahlakları yoktur. Her türlü kötülüğü yapabilirler. Her türlü iftirayı atabilirler. Bunların gerçek yüzü budur!! Bunlara merhamet eden vatana ihanet eder. FETÖ İle mücadele edenler neler yaşıyorlar herkes görsün, bilsin. Ama biz korkmadan yılmadan mücadeleye devam edeceğiz. Ne olur? En sonunda vatanımız için şehit oluruz, o kadar”