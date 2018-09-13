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Firari mahkumu drone ile takip edip yakaladılar

Çanakkale’de emniyet ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlünün yerini drone ile saklandığı tarlada tespit ederek yakaladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:49
Firari mahkumu drone ile takip edip yakaladılar

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Açık Ceza ve İnfaz Kurumundan bir hükümlünün firar ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Civardaki yollar tutularak hükümlünün şehir dışına kaçabilme ihtimali üzerine otogarda da gerekli tedbirler alındı. Polis ekipleri şahsın bölgeden fazla uzaklaşmış olamayacağını düşünerek, yakın çevredeki boş arazi ve tarla alanlar ile mezarlıkta da aramalar yaptı.

Çanakkale Polisi teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, İnsansız Hava Aracı (Drone) gökyüzünden firari hükümlünün yeri tespit etmek amacıyla çalışma yürüttü. Havadan drone vasıtasıyla yapılan taramalarda şahsın bir tarlanın yan tarafındaki otluk çalılık içinde gizlendiği tespit edildi. Firari hükümlünün yeri belirlenince Asayiş Ekipleri bölgeye ulaşarak, firariyi yakaladı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:49
  1. Çanakkale
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