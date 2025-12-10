Firari kuyumcu yakalandı! Mahallelinin altınlarını toplayıp sırra kadem basmıştı

İstanbul Büyükçekmece’nin Celaliye Mahallesi’nde 5 ay önce açtığı kuyumcuyla güven kazanan ve kısa sürede çok sayıda kişiden yüklü miktarda altın ile para topladığı iddia edilen Fatih Çelik’in kaçışı İzmir’de son buldu.

Onlarca altın ve parayla kayıplara karıştı

Çelik’in, altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini söylediği, altın satanlardan ise altını alıp ödemeyi sonra yapacağını belirttiği iddia edildi. Bu yöntemle farklı kişilerden yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. İş yerine gelen müşteriler dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce çevredeki esnafa sordu. Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşılamayınca çok sayıda mağdur polis merkezine ve savcılığa giderek şikayette bulundu.

Şüpheli İzmir’de yakalandı

Şüpheli dün öğle saatlerinde İzmir’de yakalandı. Çelik’in hal ve hareketlerinden şüphelenen ekiplerin yaptığı GBT sorgulamasında şüphelinin Büyükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan arandığını tespit edildi. Gözaltına alınan Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.