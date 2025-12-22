Firari katil zanlısına serada Jasat pençesi: 7 yıllık kaçış son buldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adaletten kaçabileceğini sanan suç odaklarına karşı yürütülen amansız takibin bir meyvesini daha kamuoyuyla paylaştı. Diyarbakır’da işlediği cinayetin ardından 7 yıldır izini kaybettirmeye çalışan firari şahıs, jandarmanın titiz takibiyle Antalya’da kıskıvrak yakalandı.
Hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs, Antalya’nın Kumluca ilçesinde saklandığı bir sera bahçesinde jandarmanın dedektifleri olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, suçlunun saklandığı her deliği tespit etmeye kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.
"FİRARİLERİN NEFESİNİ KESECEĞİZ"
Sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçıranları, adalete teslim etmeye kararlıyız."
KAHRAMAN JANDARMAYA TEBRİK
Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, " JASAT’ımız yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum," diyerek suçla mücadelenin kesintisiz süreceği mesajını verdi.
