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Gündem Firari hortumcu Cem Uzan'dan yeni hamle! Şirketleri için harekete geçti
Gündem

Firari hortumcu Cem Uzan'dan yeni hamle! Şirketleri için harekete geçti

Cem Uzan ve Hakan Uzan, TMSF'nin el koyduğu şirketlerini satın alan 60 firma ve kişiye Fransa'da 69 milyar euroluk tazminat davası açtı. Dava açılanlar arasında; Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 00:11:00 -
Firari hortumcu Cem Uzan'dan yeni hamle! Şirketleri için harekete geçti

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Motorola ve Vodafone'un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro tutarında tazminat davası açtı.

Euronews'in davayı yakından takip eden bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Paris İstinaf Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.

2005'teki satışlardan uğradığı zararı istiyor

TMSF'nin el koyduğu Uzan grubuna ait şirketleri satın alan sanıklara "dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları" yöneltiliyor. Davacı taraf 2005'teki satışlardan itibaren uğradıkları zararın tazmin edilmesi için gereken rakamın 68.9 milyar euro olduğunu savunuyor.

İlk duruşma 2021 sonu ya da 2022 başında

Le Figaro gazetesine konuşan Fransız mahkemesinden bir yetkili, daha önce Twitter ve Airbnb gibi şirketlerin davalarına baktıklarını ve söz konusu tazminat miktarını şaşkınlıkla karşılamadıklarını belirtti. Davanın ilk duruşmasının savunma tarafına tanınacak süreden dolayı 2021 sonunda ya da 2022 başında görülmesi bekleniyor.

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