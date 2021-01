Firari hırsız çalıntı otomobille polis aracına çarptı

Olay, saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakkında kesinleşmiş hapis ceza olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulanan M.E., Gaziemir ilçesinde park halinde duran 35 TK 453 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı. Otomobil sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin devriye gezdiği sırada, M.E.'nin otomobil ile birlikte Gürçeşme semtinde seyir halinde olduğunu tespit edildi.

Polis ekiplerini gören M.E., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacada, M.E. Hilal Mahallesi'nde çıkmaz sokağa girdi. Bu sırada arkasından gelen E.T. idaresindeki polis otosu da sokağa giriş yaptı. M.E. kaçabilmek için geri manevra yaptığı sırada, polis otosuna çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri hamle yaparak M.E.'yi etkisiz hale getirdi. M.E. emniyete götürülürken, otomobilinde yapılan incelemede, hırsızlıkta kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler bulundu. Polis otosu ve çalıntı otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.