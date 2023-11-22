  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı
Gündem

Firari FETÖ'cü Çeşme'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-22 14:57:00 - 2023-11-22 15:46:01

MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.

MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonunda terör örgütü FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.

 

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme’de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Yıllardır aranan FETÖ’nün kilit ismi yakalandı
Yıllardır aranan FETÖ’nün kilit ismi yakalandı

Yerel

Yıllardır aranan FETÖ’nün kilit ismi yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı
FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı

Yerel

FETÖ'cü emniyet müdürü operasyonla yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan FETÖ uyarısı: "Zannetmeyin ki FETÖ bitti"
İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan FETÖ uyarısı: "Zannetmeyin ki FETÖ bitti"

Aktüel

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan FETÖ uyarısı: "Zannetmeyin ki FETÖ bitti"

2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken..
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken..

Aktüel

2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken..

Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın
Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın

Gündem

Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23