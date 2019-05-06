Firari FETÖ üyesi kadın, operasyonla yakalandı
Gaziantep 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan FETÖ'cü kadın, Kahramanmaraş'ta yakalandı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:35
Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan Sibel F. (32), jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan Sibel F.'nin, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki adreste olduğu tespit edildi. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Sibel F., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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