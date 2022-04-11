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Gündem Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 15:15:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2016'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi Selçuklu Mahallesi'nde yakaladı.

Örgütün dershane yapılanması içerisinde sözde "serrehber" olarak görev yaptığı belirtilen A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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