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Gündem Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 18:29:00 -
Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle aranan firari F.K'nin, Göksun ilçesinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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