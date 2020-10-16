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Gündem Firari 2 FETÖ’cü gizlendiği evde yakalandı
Gündem

Firari 2 FETÖ’cü gizlendiği evde yakalandı

Osmaniye’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan haklarında kesinleşmiş cezası bulunan firari iki hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:00:00 -
Firari 2 FETÖ’cü gizlendiği evde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.S.B. ve M.N’nin kentte gizlendiğini tespit etti. Operasyonla yakalanan iki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

1 Kişi de Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale’de ise, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı. A.K, kaldığı eve Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

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