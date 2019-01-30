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Fiorentina kupada yarı finalde

İtalya Kupası çeyrek finalinde Roma'yı 7-1 mağlup eden Fiorentina tur atladı

30 Ocak 2019 Çarşamba 22:21
Fiorentina kupada yarı finalde

İSTANBUL (AA) - İtalya Kupası çeyrek final maçında Fiorentina, sahasında Roma'yı 7-1 yenerek tur atladı.

Kupadaki çeyrek final maçında Fiorentina, Federico Chiesa'nın "hat-trick" yaptığı maçta başkent temsilcisini 7-1 gibi farklı skorla mağlup ederek son dört takım arasına kaldı.

Ev sahibi ekibe farkı getiren diğer golleri Luis Muriel, Marco Benassi ve Giovanni Simeone (2) kaydetti.

Roma'nın tek golü Aleksandar Kolarov'dan gelirken, Edin Dzeko 72. dakikada kırmızı kart gördü.

Fiorentina, yarı finalde Atalanta-Juventus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 22:21
  1. çeyrek final
  2. Fiorentina
  3. İtalya Kupası
  4. Roma

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