Finlandiyalı başbakana yasak! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a serbest

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi konutunda yaşamasına rağmen her ay ailesinin kahvaltı masrafı olarak 300 euro ödeme talep etmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Finlandiya polisi Başbakan Sanna Marin’in kahvaltı masraflarının kanuna aykırı bir şekilde vergi mükelleflerinin parasıyla ödenip ödenmediğine dair soruşturma başlattı.

300 euroluk polemik sonrası Finlandiya Başbakanı Marin’in partisi yerel seçimleri kaybetti.

Söz konusu gelişmenin ardından akıllara muhalefetin belediye başkanları geldi.

Mansur Yavaş'ın başkan olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yapması tartışmalara neden olmuştu.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ise geçtiğimiz yaz aylarında Sait Halim Paşa Yalısı’nda verdiği yemekte buşon parasını İBB kasasına ödettiği ortaya çıkmıştı. İçki açma parası olduğu belirtilen buşon parasının 3 bin 115 lira olduğu öğrenildi.

Yine aynı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’na verdiği yemeği CHP Genel Merkezi’nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB’ye ödetmesi büyük tepki çekmişti.

CHP'li başkanlara serbest mi?

Finlandiya Başbakanı için yaptığı usulsüzlük nedeniyle soruşturma başlatılırken CHP’li başkanların yaptıklarıyla ilgili herhangi bir adım atılmaması yeniden gündeme geldi.