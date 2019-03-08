Finlandiya’da hükümet istifa ediyor Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.

Finlandiya’da hayata geçirilemeyen eğitim-sağlık reformu çalışmasıbir hükûmetin daha sonunu getirdi. Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye saatiyle 12.00’de Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geleceğini açıkladı. Başbakan Sipila, Cumhurbaşkanı Niinisto’ya hükümetin istifasını sunacağını duyurdu. Sipila, Türkiye saatiyle 12.45’te, Başbakanlık konutu Kesaranta’da tekrar basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

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