0553 313 94 23

Fındıktan 6 ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir

Dünya fındık ihracatının yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye, 2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında 167 bin ton kabuklu fındık ihracatından 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:57
Fındıktan 6 ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık gelir

Dünya fındık ihracatının yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye, 2018-2019 sezonunun ilk 6 ayında 167 bin ton kabuklu fındık ihracatından 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir elde etti.


Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-28 Şubat 2019 döneminde, kentali (100 kilogramı) ortalama 623 dolardan işlem gören fındık ihracatının ilk 6 aylık dönemde 167 bin 705 ton fındık ihracatı karşılığında, 954 milyon 265 bin 842 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.


Geçen sezonun aynı döneminde 171 bin 27 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 86 milyon 796 bin 622 dolar gelir elde edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası imzalanmasaydı, daha çok insani felaket yaşanacaktı”
    1. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    2. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    3. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    4. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    5. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    6. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    7. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    8. "Çok kırılgan bir takımız"
    9. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    10. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    11. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    12. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    13. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    14. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    15. Yeni S-400'ler teslim edildi
    16. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    17. Kalp krizi neden olur?
    18. AK Parti'nin Bartın mitingi
    19. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    20. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    21. AK Parti'nin Bartın mitingi
    22. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    23. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    24. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    25. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    26. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    27. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    28. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    29. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    30. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk