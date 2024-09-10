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Yerel Fındık tarlalarından sonra bu kez de mısır bahçelerini esir aldı!
Yerel

Fındık tarlalarından sonra bu kez de mısır bahçelerini esir aldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:24:00 -
Fındık tarlalarından sonra bu kez de mısır bahçelerini esir aldı!

Kahverengi kokarca böceği, fındık tarlalarından sonra bu kez de mısır bahçelerini istila ediyor.

Samsun'un Terme ilçesinde tarım alanlarını istila eden kahverengi kokarca böceği, fındık bahçelerinde verdiği tahribat sonrası bu kez, mısır tarlalarını sardı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ürünlere zarar vermeye devam eden kahverengi kokarca, üreticiye büyük kayıplara neden oluyor. Terme ilçesinde mısır tarlalarında yoğunlukla görünen kahverengi kokarca böceği, mahsulleri çürüterek, kullanılamaz hale getiriyor.


Üreticiler, kendi imkânlarıyla yaptıkları ilaçlama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirterek, daha etkili ve kapsamlı bir mücadelenin başlatılmasını talep etti.

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