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Fındık sektörü bu bahçeyi bekliyor

Ordu Ticaret Borsasının Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Altınordu Ziraat Odası, İtalya TUSCIA Üniversitesi ve İspanyol IRTA‘nın ortak olduğu ‘Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi’ başlıklı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 2 yıl süren proje fındık sektöründe yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

11 Haziran 2019 Salı 13:29
Fındık sektörü bu bahçeyi bekliyor

Ordu Ticaret Borsasının Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Altınordu Ziraat Odası, İtalya TUSCIA Üniversitesi ve İspanyol IRTA‘nın ortak olduğu ‘Fındık Üretiminde Geleneksel ve Modern Uygulamaların İncelenmesi’ başlıklı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 2 yıl süren proje fındık sektöründe yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.



Yeni bir fındık bahçesi modeli


Fındık üreticisi ülkeler İtalya ve İspanya’nın da ortak olduğu proje kapsamında Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi arkasında örnek fındık bahçesi oluşturuldu. 5 dönümlük eğimli bir arazi üzerine, teraslama yöntemi ve tek dal usulüyle oluşturulan örnek bahçe, ekonomik anlamda ürün verecek çağa geldiğinde, fındık dikimi yönünde yepyeni bir model ortaya çıkarması bekleniyor.



Avrupa’nın en başarılı 11 projesinden biri


2 yıl önce başlanan ve bütçesi 121 bin 980 avro olan proje, 287 proje arasında iyi uygulanmaların değişimine yönelik başarılı bulunan 11 projeden birisi arasında yer alıyor.


İspanya, İtalya ve Türkiye hareketliliklerinde yapılan gözlemler ile uygulamaların detaylı bir biçimde yer alacağı Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerine çevrilmiş kitaplar projenin hafızası olarak tarihe ve bilim dünyasına önemli bir ışık tutacak.



Fındık sektörü için önemli bir adım


Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, uygulanan projemin en önemli aşamalarından birinin örnek bahçe olduğuna dikkat çekerek, “Biz, bu bahçede, fındık üretimini geleneksel üretim alışkanlığından kurtarmanın mümkün olduğunu göstereceğiz. Fındık üretiminde endüstriyel ve modern yöntemlerin tamamını prototip niteliğinde olan bu bahçede uygulama imkanı oluşturacağız” dedi.



"Ezber bozacağız"


Kahraman, şöyle konuştu:


“Uyguladığımız proje ile verimlilik ve kalite artışı hususunda yıllara sari hedef ve vizyon ortaya koymuş bulunmaktayız. Bundan sonra hayata geçireceğimiz diğer projelerle örnek bahçemiz modern çapta büyüyecek ve artık bir model halini alacaktır. Çok kazanmak istiyorsak çok satmak zorundayız. Çok satmak için de çok ve kaliteli üretmek zorundayız. Biz, ezber bozacağız. Ezber bozmalıyız. Çok ve kaliteli üretip, çok satarak çok kazanmalıyız.”

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:29
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