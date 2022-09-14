Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, fındık sektöründe tekel olmaya çalıştığı iddia edilen İtalyan firması hakkında, Rekabet Kurumu nezdinde hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık fiyatını 54 TL olarak açıklamasından 33 gün sonra açıklanan 48+1 TL’lik fiyatın kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Güler, “Ferrero olmadan fındık olmaz’ gibi bir hava oluşturuyorlar. Fındık olmazsa Ferrero da olmaz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da açıkladığı 54 TL’lik taban fiyatının ardından bir kuruluşun açıkladığı 48+1 TL’lik fındık fiyatının kabul edilebilir olmadığını ve Ferrero firması hakkında gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak Rekabet Kurumu nezdinde hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

“BU NE CÜRET!”

Rekabet hukukunun bir egemenlik hakkı olduğuna dikkat çeken Güler, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 30 Temmuz günü Ordu’ya teşrif ettiler. Ordu’yu özellikle seçtiler, fındığın en fazla üretildiği il. Geldiler ve bir fındık taban fiyatı açıkladılar. Bu fındık fiyatından 33 gün sonra bir başka kurum ikinci bir fiyat açıkladı. Bu çok farklı bir şey. Bir devlet başkanı bütün kurumları ile hesap kitap yapıyor, kuruluşlarından uzman birimlerinden rakamlar alıyor, bunun neticesinde odalar ve tarım kurumları hesap yaparak bir taban fiyat çıkıyor. Bu taban fiyat, hesap kitap yapılarak ortaya çıkan bir rakam. Dolayısıyla bu rakamı 54 TL olarak açıklıyor. Ondan 33 gün sonra nasıl bir cüretse bir başka kurum kalkıyor 48+1 diye fiyat açıklıyor. Bu pek teamüllere ve usule uyan bir şey değil. Ve bunun neticesinde üçüncü bir fiyat oluşuyor 42 gibi, 40’larda şu anda, 44 gibi bir rakam var. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil.”

“BAŞVURU OLMAZSA GİDİŞATIN KÖTÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Belediye iştiraki olan ORTAR şirketi ve bir sanayi kuruluşu ile birlikte Rekabet Kurumu’na başvurduklarını belirten Başkan Güler, “Dikey bütünleşik yapıyı oluşturan Ferrero şirketi ile ilgili belgelerimizi ve çalışmalarımızı toparlayıp sunduk. Yasal başvuru olmazsa gidişatın çok kötü gittiğini, seyredeceğini gördük. Bu anlamda gerek üretici gerek manav gerekse fındık kırma makinalarımız ve ihracatçılarımız, sistem dışına itilmek aşamasına gelmişti. Bunun yolu da rekabet hukukunu çalıştırmak oldu. Rekabet hukuku, bir egemenlik hakkıdır. Bu hakkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adına Rekabet Kurumu belirler ve kullanır. Bu nedenle bir hukuk devleti olan ülkemizde hukuktan başka sığınacak yer olmadığı için süreci başlattık. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.

“FINDIK OLMAZSA FERRERO DA OLMAZ”

Herkesin hakkını, hukukunu koruyan bir hukuk sistemi olduğuna değinen ve bunun tesis edilmesi için görevlerini yerine getirdiklerini aktaran Hilmi Güler, şunları kaydetti:

“Tabii karşımızda, alım gücü çok yüksek olan bir dünya devi ve bunun yerli firmaları var. Gördüğümüz kadarıyla piyasada bir korku hakim. Toprak Mahsulleri Ofisimiz zaten gereken çalışmaları yapıyor. Bütün birimleriyle alımları yapıyor. Ama öyle bir güçlü yapı fiyat oluştu ki onun da üzerinde çok büyük bir yük olmasını istemiyoruz. Serbest piyasa olsun, herkes kendi hakkını, hukukunu orada serbestçe kimsenin müdahalesi olmadan savunsun istiyoruz. Ama bunun müdahale edildiğini gördüğümüz için de biz de bununla ilgili görevimizi yapmak üzere çıktık. Ferrero olmadan fındık olmaz gibi bir hava oluşturuyorlar, biz de şunu ifade ediyoruz ki fındık olmazsa Ferrero da olmaz. Dolayısıyla çalışmalarımızı belli bir ciddiyetle yapacağız. Herkesin hakkını, hukukunu, yabancı firmaların da yerli firmaların da hakkını hukukunu koruyan bir hukuk sistemi var. Bunun tesis edilmesi için de biz de görevimizi böylece yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun.”



