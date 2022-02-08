Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır? Evde fındık (mini) lahmacun nasıl yapılır?

Türkiye genelinde ana yemeklerden önce atıştırmalık olarak ikram edilir. Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır diyenler için işte tarifi...

Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için:

1, 5 su bardağı ılık su

Bir paket yaş maya

2 çay kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı şeker

Alabildiği kadar un

İç harcı;

500 gr kuzu kıyma

Bir kahve fincanı sıvı yağ

Bir tutam maydanoz

Bir adet soğan

Bir adet domates

3 diş sarımsak

3 adet biber

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

2 çay kaşığı tuz

Baharatlar

Fındık mini lahmacun nasıl yapılır?

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladıktan sonra mayalanmaya bırakın. Domatesin çekirdekli kısmını çıkarın ve 2 parçaya bölün. Soğanın kabuklarını soyun ve 4 eşit parçaya bölün. Sarımsakları da soyun. Tüm iç harç malzemelerini blender'dan küçük parçalar haline gelene kadar karıştırın. Mayalanmış hamuru küçük bezelere ayırın. Bezeleri el büyüklüğünde açın ve ardından su bardağının ağız kısmıyla kesin. Hamurların üzerine bir yemek kaşığı kıymalı harçtan koyun. Harcı hamurun üzerine güzelce yayın. Tüm hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.