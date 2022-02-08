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Kadın - Aile Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır? Evde fındık (mini) lahmacun nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır? Evde fındık (mini) lahmacun nasıl yapılır?

Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır diyenler için bu yöresel lezzetin tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-02-08 17:57:00 - 2022-02-08 18:28:27
Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır? Evde fındık (mini) lahmacun nasıl yapılır?

Türkiye genelinde ana yemeklerden önce atıştırmalık olarak ikram edilir. Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır diyenler için işte tarifi...

Fındık lahmacun tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1, 5 su bardağı ılık su
  • Bir paket yaş maya
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Bir tatlı kaşığı şeker
  • Alabildiği kadar un

İç harcı;

  • 500 gr kuzu kıyma
  • Bir kahve fincanı sıvı yağ
  • Bir tutam maydanoz
  • Bir adet soğan
  • Bir adet domates
  • 3 diş sarımsak
  • 3 adet biber
  • Bir tatlı kaşığı domates salçası
  • Bir tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Baharatlar

Fındık mini lahmacun nasıl yapılır?

Hamur malzemelerini derin bir kabın içinde karıştırıp yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladıktan sonra mayalanmaya bırakın. Domatesin çekirdekli kısmını çıkarın ve 2 parçaya bölün. Soğanın kabuklarını soyun ve 4 eşit parçaya bölün. Sarımsakları da soyun. Tüm iç harç malzemelerini blender'dan küçük parçalar haline gelene kadar karıştırın. Mayalanmış hamuru küçük bezelere ayırın. Bezeleri el büyüklüğünde açın ve ardından su bardağının ağız kısmıyla kesin. Hamurların üzerine bir yemek kaşığı kıymalı harçtan koyun. Harcı hamurun üzerine güzelce yayın. Tüm hamurlara aynı işlemi uyguladıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

 

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