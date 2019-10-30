Fındık lahmacun nasıl yapılır? Ev yapımı fındık lahmacun tarifi

Anne eli değen her yemek lezzetlidir. Dışarıda yiyeceğiniz lahmacunlar lezzetli olsa da evde yapılan gibi asla olamaz. Çünkü evde yapılan yemekleri tüketirken gönlünüz daha rahat oluyor da ondan. "Evde lahmacun yapamam" diyorsanız yanılıyorsunuz. İşte hem pratik hem de lezzetli bir tarif... İşte, merak ettiğiniz " Fındık lahmacun nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Ev yapımı fındık lahmacun tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

1.5 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç malzeme:

400 gram kıyma (kuzu kıyma olabilir)

1 adet soğan

4 adet çarliston biber

2 adet domates

3-4 diş sarımsak

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Öncelikle ılık su ve mayayı karıştırarak başlayın.

Ardından hamur malzemelerini sırayla ekleyip yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp mayalanmaya bırakın.

Hamurun 45-50 dakika dinlenmesi gerekiyor.

Kıymalı harç için tüm malzemeleri varsa zırh ile küçültün. Yoksa aynı işlemi bıçakla yapabilirsiniz.

Unladığınız tezgahta hamuru yoğurun ve parçalar koparın.

Kopardığınız parçaları merdaneyle açıp bir bardak yardımıyla kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurları dizin.

Hamurların üzerine ise 1 tatlı kaşığı harçtan yerleştirin.

Fındık lahmacunları 200 derecelik fırına sürün.

Afiyet olsun.