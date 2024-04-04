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Sağlık Fındık kabuklarını kaynatıp içen o hastalıktan kurtuluyor
Sağlık

Fındık kabuklarını kaynatıp içen o hastalıktan kurtuluyor

Yeniakit Publisher
2024-04-04 08:43:00 -
Fındık kabuklarını kaynatıp içen o hastalıktan kurtuluyor

Eğer fındık kabuklarını çöpe atıyorsanız, bir kez daha düşünün. Fındık kabuklarını kaynatıp içtiğinizde bakın ne faydalar sağlıyor.

Belki de fındık kabuklarını yıllardır göz ardı etmişsinizdir.

Ancak herkesin atladığı bir şey var. Faydasını öğrenince bir daha fındık kabuklarını çöpe atmayacaksınız.

Öncelikle, fındık kabukları içerdikleri antioksidanlar sayesinde cilt sağlığınızı desteklerler.

Antioksidanlar, cildinizi serbest radikallerin zararlarından korur ve genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Üstelik, fındık kabuklarının ciltteki iltihaplanmayı azalttığı ve akne gibi cilt sorunlarını hafiflettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
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Peki kaynatılıp içildiğinde bakın ne faydalar sağlıyor…

Günde iki fincan için

Kış aylarında sıkça rastlanan nezle ve grip gibi rahatsızlıklarla başa çıkmak için çözüm ararken, belki de mutfak dolabınızın bir köşesinde bulunan fındık kabuklarını göz ardı ediyorsunuz.

Fındık kabuğu kaynatılıp suyu içildiğinde, nezle ve grip gibi rahatsızlıklara iyi gelebileceği söyleniyor.

Üstelik, öksürüğü kesmeye ve sıtma ile sara gibi hastalıklarla mücadele etmeye yardımcı olabilir.

 

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