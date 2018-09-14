Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 5 kişi yaralı

Şükrü Akbaba idaresindeki 67 SC 539 plakalı fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku, Eminaçma-Kurtsuyu köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Römorktaki 11 işçiden Elif Düzgün, Hasret, Zeynep, Fatma ve Yunus Akbaba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.