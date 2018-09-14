THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 5 kişi yaralı

Fındık toplamak amacıyla kente gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

14 Eylül 2018 Cuma 10:37
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 5 kişi yaralı

Şükrü Akbaba idaresindeki 67 SC 539 plakalı fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku, Eminaçma-Kurtsuyu köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Römorktaki 11 işçiden Elif Düzgün, Hasret, Zeynep, Fatma ve Yunus Akbaba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:37
  1. Düzce
  2. TARIM İŞÇİLERİ
  3. KAZA
  4. YARALI

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu!
    1. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin..
    2. Mahkeme, Alparslan Kuytul'un 41 yıl..
    3. Bakan açıkladı! Erdoğan-Putin..
    4. İYİ Parti Ankara il başkanı kim oldu?
    5. Ayasofya neden ibadet açılmalı? Murat..
    6. Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi..
    7. İYİ Parti il başkanları kimler oldu?
    8. Erdoğan'dan 'İttifak' açıklaması: Olur..
    9. AYM milyonlarca Müslümanın talebini..
    10. YKS 2018 ek yerleştirme nasıl yapılacak?
    11. Dr. Yavuz Dizdar: Ülkemizin şarbon..
    12. ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih..
    13. Ankara cuma namaz saat kaçta?
    14. İstanbul cuma namazı saati kaçta..
    15. Tekbir getirdik kurşun sıktılar
    16. Doğalgaz verilecek ilçeler hangileri?
    17. İdlib’de ateşkes sağlanıyor mu?
    18. Kosova’daki FETÖ okullarına yargı kıyağı
    19. Bu fuara gelip de gurur duymamak..
    20. Kilidi ‘Başkan’ çözer
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem