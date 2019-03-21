Fındık ihracatçıları seferberlik başlatıyor

Buğra Kardan Kayseri

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), rekolte kayıplarının önüne geçmek; çiftçileri zirai mücadeleye dahil etmek için seferberlik başlatıyor. İki birlik, bu kapsamda Türkiye’de fındık üretimi yapılan tüm köylere 1 milyon adet bilgilendirme broşürü ve afişi dağıtmayı planlıyor.

Getirisi yüksek

KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatının getirisinin yüksek olduğunu belirtti. Otomotivde 10 senelik katma değerin 23 milyar dolar; fındıkta ise 21 milyar dolar olduğuna işaret eden Sevinç, “Bu tarım ürünümüz ülkemiz için çok önemli. Sakarya’dan Rize’ye kadar bölge istihdamında en önemli faktörlerden biri” dedi. Fındıkta bazı bölgelerde rekoltenin önemli oranda gerilediğini aktaran Sevinç, şunları söyledi: “Durumun nedenlerini araştırdığımızda bahçe zararlıların hem çiçekten meyveye geçiş hem de meyvenin oluşum aşamasında anormal derecede artmış olduğunu ve maalesef üreticilerimizin çeşitli nedenlerle zararlılarla mücadeleyi yapmamalarından ötürü verimin ciddi miktarda azaldığını gözlemliyoruz. Sıkıntılar devam ederse 1 milyar dolara yakın gelir kaybıyla karşı karşıya kalırız. Bu çok ciddi rakam. Bunu göze alabilmemiz mümkün değil.” Üretim miktarını artırmak için çalışmalar yapacaklarını açıklayan Sevinç, “Bu çerçevede üreticileri bilinçlendireceğiz, zirai sorunlarla ilgili uyarıları içeren broşür ve afişler bastırıp dağıtacağız” diye konuştu.

Zirai mücadele çok önemli

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören de üretime balta vuran fındık kurdu, yeşil kokarca ve külleme gibi zirai sorunlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Gören, çiftçilerin bilinçlenmeleri ve kilogram başına 15 kuruşluk tarım ilaçlarının kullanmaları halinde bu sorunların aşılacağını kaydetti.