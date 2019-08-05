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Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan geliyor

Dünya’da üretimde ve ihracatta ilk sırada olduğumuz fındık için hasat, Ordu’da üç ülke bakanının olacağı görkemli bir törenle 6 Ağustos Salı günü resmi olarak başlayacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:02
Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan geliyor

Fındık üretimi, dünyada 1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarında iken, son yıllarda bir milyon tonu geçti. Ülkemizde 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapılırken; üretim miktarı yıllara göre 400 bin ton ile 800 bin ton arasında değişmektedir.

17,6 milyar dolar olarak gerçekleşen 2017 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracatının %9’u fındık ürününe ait olurken; Fındık ürününün bitkisel üretim değeri 2018 yılında 5,3 milyar TL’yi bulmuştur.

2019 yılı için tahmini fındık rekoltesi ise 776.046 ton’dur.

FINDIK HASADINDA ÜÇ ÜLKE OMUZ OMUZA

Dünyada en önemli fındık üreticisi ülke Türkiye olurken; Azerbaycan ve Gürcistan’da dünya fındık üretiminde ilk 5’te yer alıyor. Ordu’da yapılacak hasat töreninde de küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Tarım Bakanları omuz omuza bir arada olacak.

Hasat töreninde aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili “Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı”na ortak imza atacaklar.

İmzalanacak olan iyi niyet beyanı ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcü halkı arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ile ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amaçlanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve Fındık üreticisini memnun eden alım fiyatları (Giresun Kalite Fındık 17,00 TL/kg, Levant Kalite Fındık 16,50 TL/kg) yaklaşan bayram öncesi bir bayram daha yaşatırken; gerçekleştirilecek resmi hasat töreni ile de bu bayram havasının bir şenliğe dönüşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:02
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