Fındık fabrikalarından istihdama katkı

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, fabrikalarda yoğunluk yaşandığını ifade etti. Şenocak, Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarda çok sayıda işçinin istihdam edildiğini belirtti. Pandeminin kontrol altına alınması ve hayatın normalleşmesiyle fabrikaların eski çalışma hızına döndüğünü vurgulayan Şenocak, “Bölgemizde faaliyetlerini sürdüren fındık kırma fabrikalarından 10 binlerce işçi ekmek yiyor. Fabrikalar, fındık seçme ve ayıklama işlemleri için kadın işçileri tercih ediyor. Bu nedenle fındık önce çiftçi, sonra çalışanlar için çok önem arz ediyor” şeklinde konuştu.