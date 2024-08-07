Fındık alımı 12 Ağustos’ta başlayacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) yeni sezon fındık alımlarına 12 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, birliğe bağlı 50 kooperatif ile tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilerin mahsullerini peşin, emanet ya da vadeli ödeme usulünde teslim alacaklarını aktaran Bayraktar, üreticilere, FİSKOBİRLİK'ten fiyat almadan fındığı satmamaları çağrısında bulundu.

Bayraktar, faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde aktif olarak fındık alımı gerçekleştireceklerinin altını çizerek, "Bu doğrultuda üreticilerimizin aksaklık yaşamamaları için gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Araç, personel ve benzeri gibi eksikleri olan kooperatiflerimizin eksiklerini tamamladık." ifadesini kullandı.

Ürünlerin yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre değerlendirilerek alınacağını vurgulayan Bayraktar, "Üzerine randıman farkını da yine üreticilerimize ödeyeceğiz. Fiyatımız her zaman olduğu gibi, serbest piyasanın üzerinde olacak. Üreticilerimiz ister peşin ister emanet isterlerse de vade usulü ürünlerini teslim edebilecekler. Ürünlerini peşin teslim eden üreticilerimizin ürün bedelleri 24 saat içerisinde beyan ettikleri hesaplarına yatırılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Harmandan fındık alımı uygulamasının devam edeceğine dikkati çeken Bayraktar, üreticilerin harmanlarında çuvala koydukları fındıklarını, herhangi bir hamaliye, nakliye ve benzeri kesintiler olmadan kapılarından alacaklarını aktardı.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in üreticinin göz bebeği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"FİSKOBİRLİK ne kadar güçlü olursa, üreticilerimiz de o kadar güçlü olur. FİSKOBİRLİK ne kadar kalkınırsa, fındık üreticileri de o kadar kalkınır. Ortak üreticilerimiz kooperatiflerimizi, birliğimizi sahiplendiği sürece FİSKOBİRLİK piyasada daha etkin bir konuma gelecektir. Bu sebeple bütün üreticilerimizi FİSKOBİRLİK'e ortak olmaya ve fındık teslim etmeye davet ediyorum."